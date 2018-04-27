В пятницу, 27 апреля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Юлии Кондратьевой - сообщнице задержанного майора СБУ Александра Карамушки.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Сотрудники САП настаивали на аресте Кондратьевой с альтернативой залога в размере 1 млн грн. Суд назначил ей круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынес судья Александр Бобровник.

Фото: поліція Києва

Примечательно, что ранее Кондратьева работала на должности и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Сам Карамушка подозревается в получении взяток в размере $47,5 тыс.

Мы разбирались, что стоит за задержанием майора СБУ Карамушки детективами НАБУ.

Поздним вечером вторника, 24 апреля, в программной сетке вещания телеканала "Прямой" произошла нетривиальная история. В 21:14 ведущие вывели в прямой эфир журналиста, которая вместе с оператором находилась на месте осуществления следственных действий по улице Саксаганского в Киеве.

Как сообщала "Страна", Соломенский суд начал выбирать меру пресечения для СБУшника Карамушки. На улице - митинг.