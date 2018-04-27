Сегодня, 27 апреля сотрудники СБУ, НАБУ и САП проводят обыск в кабинетах судей Подольского райсуда Киева Татьяны Войтенко и Галины Супрун, которых подозревают в получении взятки.

Также следственные действия по тому же эпизоду проводятся у заместителя аппарата суда Юлии Чубко.

Об этом стало известно "Судебно-юридической газете".

Судья Галина Супрун (на переднем плане) Фото: sud.ua

Судей и сотрудника аппарата Подольского райсуда подозревают в получении неправомерной выгоды в размере $15 тыс. за вынесение "нужного" судебного решения.

По имеющимся данным, речь идет о решении по судебному делу о взыскании материального убытка и упущенной выгоды.

Следственные действия проходят на основании решения Соломенского райсуда Киева.

Следственные действия происходят в двух зданиях Подольского райсуда одновременно. В настоящее время в суде находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, тем не менее, дела рассматриваются по расписанию. Представители силовых ведомств не препятствуют в работе судьям и сотрудникам аппарата суда, кроме фигурантов уголовных производств, с которым проводятся следственные действия.

Ранее "Страна" сообщала, что заместителя мэра Луцка и главу райсуда задержали на взятке в 27 тысяч долларов.

Также Высший совет правосудия разрешил арест судьи Новака, у которого нашли взятку и кокаин.