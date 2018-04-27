Стали известны фамилии судей Подольского райсуда, которых задержали на взятке
Сегодня, 27 апреля сотрудники СБУ, НАБУ и САП проводят обыск в кабинетах судей Подольского райсуда Киева Татьяны Войтенко и Галины Супрун, которых подозревают в получении взятки.
Также следственные действия по тому же эпизоду проводятся у заместителя аппарата суда Юлии Чубко.
Об этом стало известно "Судебно-юридической газете".
Судья Галина Супрун (на переднем плане) Фото: sud.ua
Судей и сотрудника аппарата Подольского райсуда подозревают в получении неправомерной выгоды в размере $15 тыс. за вынесение "нужного" судебного решения.
По имеющимся данным, речь идет о решении по судебному делу о взыскании материального убытка и упущенной выгоды.
Следственные действия проходят на основании решения Соломенского райсуда Киева.
Следственные действия происходят в двух зданиях Подольского райсуда одновременно. В настоящее время в суде находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, тем не менее, дела рассматриваются по расписанию. Представители силовых ведомств не препятствуют в работе судьям и сотрудникам аппарата суда, кроме фигурантов уголовных производств, с которым проводятся следственные действия.
Ранее "Страна" сообщала, что заместителя мэра Луцка и главу райсуда задержали на взятке в 27 тысяч долларов.
Также Высший совет правосудия разрешил арест судьи Новака, у которого нашли взятку и кокаин.