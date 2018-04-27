По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, восстановленный в должности главы ГСЧС Сергей Бочковский не имеет морального права на такую работу.

Об этом передает УП со ссылкой на спикера МВД Артема Шевченко.

"Министр Аваков считает, что подсудимый Бочковский, обвиняемый в служебных преступлениях, не имеет ни морального, ни этического права занимать должность председателя ГСЧС", - сообщил Шевченко.

Работа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

В отношении Бочковского ведется расследование по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "Покушение на преступление", "Виды соучастников", "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору", "Злоупотребление властью" и"Служебный подлог" УК Украины.

Ранее возобновленного на должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, прибыл на работу, однако на рабочее место его не пустили.

26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГосЧС.

Как сообщала "Страна", в МВД обжаловали решение суда о восстановлении в должности экс-главы ГосЧС Бочковского. Обвинительный акт в уголовном производстве против Бочковского направлен в суд.

Напомним, что суд признал незаконным увольнение экс-главы ГосЧС Бочковского, которого подозревают в миллионных хищениях.