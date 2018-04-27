Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом суд сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской), следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил указанное ходатайство", – говорится в сообщении.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлена до 25 июня 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что экспертиза показала, что юриста Ирину Ноздровскую не насиловали перед смертью.

Также мы сообщали, что анонимы угрожали убийством дочери Ноздровской.