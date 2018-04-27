В ночь на 27 апреля в переходе станции метро "Московский проспект" в Харькове полицейские нашли тело неизвестного мужчины. Ему было примерно 35 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Свидетели сообщили полиции, что мужчине внезапно стало плохо и он умер до приезда скорой.

В пресс-службе коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" журналистам рассказали, что тело обнаружил охранник предприятия, совершавший обход.

На теле не были обнаружены ни документы, ни мобильный телефон.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", в Киеве остановки метро будет объявлять новый голос. Столичный метрополитен решили переозвучить из-за переименований станций метро.

Отметим, что на метро КПИ в Киеве сработала пожарная сигнализация, пассажиры жалуются на запах гари.