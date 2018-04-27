Беглый нардеп Александр Онищенко анонсировал продажи своей скандальной книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" через интернет.

Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

"Итак, первая запрещенная книга в Украине. Уже в продаже. Покупка через сайт. В магазины, как вы понимаете, книгу Петр Пятый не пустили", - сообщил он.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

На обложке книги – портрет Порошенко, жестом показывающий, что все хорошо. При этом он изображен на фоне флага, похожего на флаг Панамы – страны, в юрисдикции которой президент зарегистрировал свои активы.

"Страна" на правах эксклюзива опубликовала несколько глав из "Петра Пятого". Так, в одной из разделов книги Онищенко расшифровывается разговор Петра Порошенко с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде хотят создать следственную комиссию по "пленкам Онищенко".

Также Онищенко говорит, что ему еще не звонили из НАБУ по поводу пленок с президентом.