Онищенко заявил, что начал продажи своей книги через интернет
Беглый нардеп Александр Онищенко анонсировал продажи своей скандальной книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" через интернет.
Об этом он сказал на своей странице в Facebook.
"Итак, первая запрещенная книга в Украине. Уже в продаже. Покупка через сайт. В магазины, как вы понимаете, книгу Петр Пятый не пустили", - сообщил он.
Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko
На обложке книги – портрет Порошенко, жестом показывающий, что все хорошо. При этом он изображен на фоне флага, похожего на флаг Панамы – страны, в юрисдикции которой президент зарегистрировал свои активы.
"Страна" на правах эксклюзива опубликовала несколько глав из "Петра Пятого". Так, в одной из разделов книги Онищенко расшифровывается разговор Петра Порошенко с экс-министром экологии Николаем Злочевским.
Ранее "Страна" сообщала, что в Раде хотят создать следственную комиссию по "пленкам Онищенко".
Также Онищенко говорит, что ему еще не звонили из НАБУ по поводу пленок с президентом.