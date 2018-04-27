Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста официально объявил, что уходит из команды по окончании сезона. Об этом сообщает издание Barca Stuff в Twitter.

"Это очень тяжелый день для меня, когда я прощаюсь, ведь я провел в Барселоне всю жизнь. На то, кем я стал, сильно повлияли Барса и Ла Масиа, и я благодарен им", - сказал футболист на пресс-конференции.

Фото: twitter.com/barcastuff

Прощаясь с клубом, Иньеста прослезился.

Фото: twitter.com/barcastuff

Ранее мы писали, что китайский футбольный клуб "Тянцзинь Цюаньцзянь" предложил полузащитнику "Барселоны" Андресу Иньесте продвигать винный бренд футболиста в Китае в качестве одного из пунктов контракта.

Также сообщалось, что китайский клуб готов сделать предложение Криштиану Роналду. За "Тянцзинь Цюаньцзянь" уже выступают Алешандре Пато, Аксель Витсель и Антони Модест.