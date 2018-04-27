Из-за гидравлических испытаний киевляне в восьми районах из десяти останутся без горячей воды до 1 июня.

В этом году эти работы начали раньше, потому что все равно заключают сделки на газоснабжение котельных, пояснил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, пишет официальный портал КГГА.

"В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно", – отметил он.

Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и заводе "Энергия".

"Именно поэтому город объединило во времени эти процессы – технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставки газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово к 1 июня", – сказал Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил: "В Киеве – одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти 3 тысячи километров".

"Проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, ведь позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключение услуги горячего водоснабжения не избежать", – напомнил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в четырех районах Киева отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний.

Также в Соломенском районе столицы отключат горячую воду. Список улиц.