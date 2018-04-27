В Киевской области сотрудники полиции задержали мужчину, который из ревности задушил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали в полиции, пара жила в столице. В Кожуховку Васильковского района они приезжали на дачу. В тот вечер старший на 12 лет глава семьи увидел, как 36-летняя женщина разговаривала во дворе с местным жителем. Ночью ревнивец устроил любимой ссору, во время которой собственными руками задушил.

Фото: kv.npu.gov.ua

После этого мужчина пытался спрятать тело, но в результате оставил убитую женщину посреди двора. Утром тело заметил сосед и позвонил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Мужа погибшей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в содеянном сознался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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