В САП рассказали, какую меру пресечения будут требовать для СБУшника Карамушки
Специализированная антикоорпуционная прокуратура (САП) будет настаивать на избрании судом для сотрудника СБУ Алекандра Карамушки, обвиняемого во взяточничестве, в качестве меры пресечения задержание под стражей с возможностью залога в 8 млн гривен.
Об этом прокурор Владимир Кривенко сообщил "Стране" во время заседания Соломенского райсуда, на котором должна быть избрана мера пресечения для Карамушки.
Александр Карамушка Фото: Страна.ua
Кстати, все участники процесса и СМИ перемещаются из третьего зала суда в четвертый, поэтому заседание началось позднее.
Фото: Страна.ua
Адвокат Карамушки Александр Горобец ходатайстует о проведении заседания в закрытом режиме. Еще один адвокат Марина Маковецкая говорит, что в материалах дела есть отсылка к другому уголовному делу.
Прокурор возражает против рассмотрения заседания в закрытом режиме
Судья Людмила Кизюн удалилась в совещательную комнату для принятия решения о том, в каком режиме будет слушаться дело.
Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Также сообщено о подозрении и посреднику в передаче средств. Этому лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Ранее "Страна" сообщала, что Соломенский суд начал выбирать меру пресечения для СБУшника Карамушки. На улице - митинг.
Также НАБУ объявило "пидозру" СБУшнику Карамушке, пойманному на взятке.