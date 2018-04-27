Специализированная антикоорпуционная прокуратура (САП) будет настаивать на избрании судом для сотрудника СБУ Алекандра Карамушки, обвиняемого во взяточничестве, в качестве меры пресечения задержание под стражей с возможностью залога в 8 млн гривен.

Об этом прокурор Владимир Кривенко сообщил "Стране" во время заседания Соломенского райсуда, на котором должна быть избрана мера пресечения для Карамушки.

Александр Карамушка Фото: Страна.ua

Кстати, все участники процесса и СМИ перемещаются из третьего зала суда в четвертый, поэтому заседание началось позднее.

Фото: Страна.ua

Адвокат Карамушки Александр Горобец ходатайстует о проведении заседания в закрытом режиме. Еще один адвокат Марина Маковецкая говорит, что в материалах дела есть отсылка к другому уголовному делу.

Прокурор возражает против рассмотрения заседания в закрытом режиме

Судья Людмила Кизюн удалилась в совещательную комнату для принятия решения о том, в каком режиме будет слушаться дело.

Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении и посреднику в передаче средств. Этому лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Соломенский суд начал выбирать меру пресечения для СБУшника Карамушки. На улице - митинг.

Также НАБУ объявило "пидозру" СБУшнику Карамушке, пойманному на взятке.