Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало на своей странице в Facebook фрагменты видеозаписей по делу задержанного Александра Карамушки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

"Национальное бюро публикует фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики",- говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам следственных действий детективов НАБУ, сотрудник СБУ был задержан 24 апреля 2018 года во время получения взятки в размере 47,5 тыс. долларов.

"Эти средства чиновник СБУ получил от посредников за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины", - сообщили в НАБУ.

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