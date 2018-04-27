Сегодня в Киеве загорелось здание Национального музея истории Украины во время Второй мировой войне, были эвакуированы 250 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по ЧС.

"Как оказалось, в одном из залов на 2-м этаже музея произошло возгорание подвесного светильника и потолка на площади 2 кв. м. Еще до прибытия спасателей, работники музея пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя", - говорится в сообщении.

По прибытию в 12:37 на место происшествия пожарные сразу же приступили к тушению возгорания и уже в 12:41 пожар был ликвидирован с помощью двух порошковых огнетушителей.

Во время тушения пожара на безопасное расстояние вывели 250 человек. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

На место происшествия выезжало 5 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом запылал ресторан "Матрешка". Фото.

Также под Киевом горела фура со стиральными машинами. Фото.