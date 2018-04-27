Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в Киеве нет враждебного отношения к представителям ромской этнической группы. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в столице достаточно много ромов в местах нахождения людей: на вокзалах, рынках, но "к ним относятся как к обычным гражданам".

"Мы разобрались с ситуацией (разгон табора националистами С14 на Лысой горе - Прим.Ред.), в том числе, с ромским населением, кому выгодно раздувать эту тему, и какие на самом деле произошли события. Хочу проинформировать граждан, что Киев толерантен в этом отношении. Никаких негативных проявлений по отношению к ромам нет", - сказал Князев.

"Город относится толерантно, а полиция реагирует адекватно… Думаю, не надо нагнетать ситуацию, так как она достаточно обычная", - подчеркнул он.

Глава Нацполиции напомнил, что полиция Киева расследует два уголовных производства по факту разгона ромов на Лысой горе в Голосеевском районе столицы - по статьям об умышленном повреждении имущества путем поджога и хулиганстве.

По словам Князева, пока не установлено "фактов, которые бы могли подтвердить смерть людей или другие тяжкие последствия".

Он добавил, что после проведения проверки следственный отдел Голосеевского управления полиции открыл уголовное производство по ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", в ночь с 20 на 21 апреля, радикалы из группы С14 устроили погром лагеря ромов на Лысой горе, во время которого, по словам очевидцев, использовали "газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". Отмечается, что среди пострадавших были дети. Часть из 15-и палаток, которые были в лагере, нападавшие сожгли.

Когда инцидент получил широкий резонанс, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь цыган, а оставленный ними мусор.

Также мы писали, что ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.