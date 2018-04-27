30 апреля АТО официально сменит вывеску и превратится в Операцию объединенных сил. А на Донбассе начнет действовать "особый порядок". Распоряжение о его введении уже обнародовало Командование Объединенного оперативного штаба.
"Страна" разбиралась, что это означает.
Зоны безопасности
Согласно распоряжению, с 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать так называемые зоны безопасности. За успокоительным названием кроется ужесточение пропускной системы и снижение прозрачности этих территорий.
Так, в зоне безопасности командующий Объединенных сил может создавать районы ограниченного доступа - или вообще полностью закрытые для гражданских.
Военные уже назвали населенные пункты, которые входят в "зоны безопасности".
Это Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.
Отменяет старые и вводит новые зоны безопасности командующий ООС.
Отметим, что и ранее в ряд районов Донбасса у линии соприкосновения можно было попасть только через многочисленные посты. Однако о том, что существуют зоны полностью закрытые для гражданских или с официально введенным ограниченным доступом - это новация прописана в документах впервые.
Как попасть в "закрытые зоны"
Всего видов допуска в бывшей АТО будет три.
1. "Зеленый" - пребывание и перемещение лиц не ограничено, кроме районов ограниченного доступа.
2. "Желтый" позволит требовать у проезжающих документы, проводить обыски людей, вещей и автомобилей. Это режим на въезде в зоны с ограниченным доступом.
3. "Красный" означает, что пребывание лиц временно ограничено или запрещено - только по спецпропускам.
Попасть в "желтую" зону можно будет при наличии оснований. Например: проживание в этом районе лица либо его ближайших родственников, захоронения близких или их смерть. Пустят и при наличии недвижимости в зоне операции.
"Новые" полномочия силовиков
В законе о реинтеграции Донбасса говорится о том, что военные и другие силовки теперь по закону будут иметь право на ограничение свобод в бывшей АТО.
Отметим, что закон зафиксировал юридически то, что уже происходило де-факто последние три года (а следовательно являлось последовательным и многолетним нарушением законодательства):
1. Применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства,
2. Задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции,
3. Проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности,
4. Осуществлять осмотр вещей и транспортных средств,
5. Временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.
Отметим, что эти пять пунктов уже вызвали нарекания почти всех международных структур, включая Управление по правам человека в ООН.
В стране не объявлено военное положение, но оно фактически вводится (пусть и на ограниченной территории), нарушая права миллионов людей на свободное передвижение, неприкосновенность личности и имущества.
Как АТО превратилось в ООС
13 апреля Петр Порошенко анонсировал смену АТО на востоке Украины в операцию Объединенных сил. Возглавил ее генерал Сергей Наев, о котором "Страна" уже рассказывала.
Этой смене формата предшествовало принятие закона о реинтеграции Донбасса. Он передает всю полноту власти в зоне конфликта военным (в том числе и контроль над силовиками из других ведомств - СБУ и МВД), а через них - главнокомандующему Петру Порошенко.
Также в документе прописывается возможность нарушения ряда фундаментальных прав жителей региона. Кроме перечисленных выше - это еще и запрет требовать с Украины ущерб за разрушенные дома или поврежденное в ходе боевых действий имущество: теперь это возлагается на Россию. "Страна" разбиралась, куда теперь обращаться пострадавшим.
Россия в этом законе названа страной-агрессором, а "ЛДНР" - окуппационными администрациями. В этой юридической логике украинским военным предлагается воевать уже не с "террористами" или сепаратистами, а с "оккупантами".