30 апреля АТО официально сменит вывеску и превратится в Операцию объединенных сил. А на Донбассе начнет действовать "особый порядок". Распоряжение о его введении уже обнародовало Командование Объединенного оперативного штаба.

"Страна" разбиралась, что это означает.

Зоны безопасности

Согласно распоряжению, с 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать так называемые зоны безопасности. За успокоительным названием кроется ужесточение пропускной системы и снижение прозрачности этих территорий.

Так, в зоне безопасности командующий Объединенных сил может создавать районы ограниченного доступа - или вообще полностью закрытые для гражданских.

Военные уже назвали населенные пункты, которые входят в "зоны безопасности".

Это Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Отменяет старые и вводит новые зоны безопасности командующий ООС.

Отметим, что и ранее в ряд районов Донбасса у линии соприкосновения можно было попасть только через многочисленные посты. Однако о том, что существуют зоны полностью закрытые для гражданских или с официально введенным ограниченным доступом - это новация прописана в документах впервые.

Как попасть в "закрытые зоны"

Всего видов допуска в бывшей АТО будет три.

1. "Зеленый" - пребывание и перемещение лиц не ограничено, кроме районов ограниченного доступа.

2. "Желтый" позволит требовать у проезжающих документы, проводить обыски людей, вещей и автомобилей. Это режим на въезде в зоны с ограниченным доступом.

3. "Красный" означает, что пребывание лиц временно ограничено или запрещено - только по спецпропускам.

Попасть в "желтую" зону можно будет при наличии оснований. Например: проживание в этом районе лица либо его ближайших родственников, захоронения близких или их смерть. Пустят и при наличии недвижимости в зоне операции.

"Новые" полномочия силовиков

В законе о реинтеграции Донбасса говорится о том, что военные и другие силовки теперь по закону будут иметь право на ограничение свобод в бывшей АТО.

Отметим, что закон зафиксировал юридически то, что уже происходило де-факто последние три года (а следовательно являлось последовательным и многолетним нарушением законодательства):

1. Применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства,

2. Задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции,

3. Проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности,

4. Осуществлять осмотр вещей и транспортных средств,

5. Временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Отметим, что эти пять пунктов уже вызвали нарекания почти всех международных структур, включая Управление по правам человека в ООН.

В стране не объявлено военное положение, но оно фактически вводится (пусть и на ограниченной территории), нарушая права миллионов людей на свободное передвижение, неприкосновенность личности и имущества.

Как АТО превратилось в ООС

13 апреля Петр Порошенко анонсировал смену АТО на востоке Украины в операцию Объединенных сил. Возглавил ее генерал Сергей Наев, о котором "Страна" уже рассказывала.

Этой смене формата предшествовало принятие закона о реинтеграции Донбасса. Он передает всю полноту власти в зоне конфликта военным (в том числе и контроль над силовиками из других ведомств - СБУ и МВД), а через них - главнокомандующему Петру Порошенко.

Также в документе прописывается возможность нарушения ряда фундаментальных прав жителей региона. Кроме перечисленных выше - это еще и запрет требовать с Украины ущерб за разрушенные дома или поврежденное в ходе боевых действий имущество: теперь это возлагается на Россию. "Страна" разбиралась, куда теперь обращаться пострадавшим.

Россия в этом законе названа страной-агрессором, а "ЛДНР" - окуппационными администрациями. В этой юридической логике украинским военным предлагается воевать уже не с "террористами" или сепаратистами, а с "оккупантами".