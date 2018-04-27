27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает DW.

Как уточняется, визит Меркель в США будет рабочим визитом и никаких торжестванных церемоний в ее честь в Белом доме не планировали.

В 11.35 (18.35 по Киеву) по Вашингтону Трамп и Меркель встретятся в Белом доме и проведут переговоры "с глазу на глаз" в течение 20 минут, затем состоится обед в расширенном составе (около 1,5 часа). После этого Меркель и Трамп дадут пресс-конференцию (30 минут) и в 14.05 (21.05 по Киеву) Меркель вылетит в Германию.

По данным немецкого издания Spiegel, переговоры Трампа и Меркель могут быть "достаточно грубыми".

Несколько дней назад помощник Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сообщал, что во время визита Меркель лидеры обсудят два ключевых вопроса: увеличение расходов Германии на НАТО и проект "Северный поток - 2".

Издание пишет, что если лидеры не достигнут компромисса во время переговоров, Трамп может публично рассказать о разногласиях на пресс-конференции, и они станут видимы для всех.

Чтобы избежать скандала во время визита, Меркель и ее советники ищут способ "сгладить деликатное дело", отмечает Spiegel. Меркель намерена подчеркнуть, что Германия вкладывала и вкладывает значительные финансовые ресурсы в страны Ближнего Востока и Африки.

Также, по данным издания, в Германии убеждены, что вопрос "Северного потока - 2" не так важен для Трампа, как для Госдепартмента и Конгресса США, и в прошлом американский президент "осторожно" поднимал эту тему.

Последняя встреча Трампа и Меркель состоялась перед саммитом "Большой двадцатки" в Гамбурге за закрытыми дверями 6 июля 2017 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Кадыров пообещал арестовать Трампа и Меркель и заблокировать их счета.

Также мы сообщали, что Финляндия выдала все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2".