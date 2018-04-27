В Соломенском райсуде Киева сегодня, 27 апреля в 14:00 началось заседание суда по избранию меры пресечения СБУшнику Александру Карамушке, которого подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Перед началом заседания под зданием суда прошел пикет, протестанты требуют мру пресечения для Карамушки в виде ареста, а также реформирования СБУ.

Фото: Страна.ua

В зале собрались представители прессы, сторону гособвинения будет представлять замглавы САП Владимир Кривенко (на фото ниже он справа).

Фото: Страна.ua



Сейчас ожидают судью Людмилу Кизюн и доставку подозреваемого Александра Карамушки.

Карамушке инкриминируют получение неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о подозрении и посреднику в передаче средств. Этому лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно время и состав суда по делу о взятке майору СБУ Карамушке.

Также НАБУ объявило "пидозру" СБУшнику Карамушке, пойманному на взятке.