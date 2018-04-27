На выходных, 28 и 29 апреля, в Украине обещают сухую погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +17...+27, ночью обещают +4...+12.

Об этом говорит прогноз погоды Укргидрометцентра.

Сегодня ночью температура в западных и северных областях +2...+7 тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3. На остальной территории +5...+10, днем +16...21. В западных и южных областях местами до +22...25.

В Киеве в субботу переменная облачность без осадков. Ночью +5...+7, днем +18...+20.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 29 апреля, синоптики также обещают погоду без осадков.

Ночью +7...+12, днем +21...27. В западных областях местам до +29. На востоке страны и севере Левобережья ночью +4...+9, днем +19...+24.

В Киеве 29 апреля без осадков. Температура ночью +10...+12, днем +23...+25.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.