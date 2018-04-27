Главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей этого же суда задержали за получение взятки. Об этом передает УНН, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Двух работников суда задержали во время получения взятки в размере 10 000 долларов за принятие позитивного решения по судебному делу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в Подольском районном суде и за местом проживания обоих фигурантов дела проводятся сакционованые обыски.

Также, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски.

Фото: unn.com.ua

Операцию проводят работники столичного главка СБУ совместно с САП и НАБУ.

Как сообщала "Страна", 25 апреля объявила о подозрении СБУшнику Александру Карамушке, задержанному на взятке, и его сообщнику.

Также "Страна" анализировала, что стоит за задержанием майора СБУ Карамушки детективами НАБУ.