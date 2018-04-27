В Кремле прорабатывают список политзаключенных, который ранее Ксения Собчак передала Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Список действительно был передан и находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и в соответствующих министерствах", - рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что "не согласен с формулировкой "политзаключенные".

Касаясь перспектив рассмотрения дел этих осужденных, пресс-секретарь Путина отметил: "После того, как какая-то позиция будет сформулирована, тогда уже будет понятно. Но, поскольку сейчас никакая позиция не сформулирована, сказать вам ничего я не смогу".

Он добавил, что президентом даны поручения, и список этот находится в работе.

Ранее Собчак передала список лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать. В списке 16 фамилий, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты "дела 26 марта"), Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегии-31"), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по "делу Ив Роше"), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за организацию деятельности экстремистской организации), Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Как сообщала "Страна", экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая собиралась приехать в Крым во время предвыборной кампании, но ее занесли на сайт "Миротворец", все же собирается посетить аннексированный полуостров 28 апреля.