Муж и продюсер певицы Таисии Повалий Игорь Лихута, заявил, что в Украине против их семьи развернута кампании травли.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Дни".

"Определенных артистов выбрали как мишень и методично травят", – заявил он.

Лихута сказал, что Повалий называют подругой Путина и Януковича.

"Самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все на Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по-прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом", – отметил продюсер.

Он заявил, что Повалий лишена возможности работать в Киеве. "Нам не позволяют выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже на украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в своей адрес. В Киеве живут мама Таисии и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются". - отметил он.

Лихута заявил, что сына Повалий Дениса, который участвовал в составе трио Nude Voices в восьмом сезоне шоу "Голос країни", "долбят и твердят: "Сын Повалий, сын Повалий!" Словно это преступление".

Музыкант Денис Повалий, сын певицы от первого брака, принял решение покинуть шоу "Голос країни" после скандала со своим наставником на проекте, певицей Тиной Кароль.

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