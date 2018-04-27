Герцог и герцогиня Кембриджские официально объявили имя своего третьего ребенка. Об этом сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.

Мальчика назвали Луи Артур Чарльз.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Напомним, что полное имя старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон звучит как Георг Александр Луи. Первое из них он получил в честь короля Георга VI — отца своей прабабушки Елизаветы II. Александр — это мужская версия второго имени королевы (Елизавета Александра Мария). Имя Луи ему досталось от Луиса Маунтбеттена, дяди принца Филиппа.

Свою дочь Кейт и Уильям назвали Шарлотта Елизавета Диана. Имя Шарлотта девочке дали в честь ее дедушки Чарльза (Шарлотта — женский вариант этого имени). Второе имя принцесса получила в честь своей прабабушки, а третье — в память о бабушке, принцессе Диане.

Как сообщала "Страна", супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля в 11 часов по местному времени. Вес новорожденного составлял 3,8 килограмма.

Роды проходили в лондонском госпитале Святой Марии – там же, где на свет появились предыдущие дети герцога и герцогини Кембриджских.

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