В Киеве без вести пропала преподаватель полицейской академии.

Об єтом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Разыскивается Строкава Ирина Игоревна, 1985 года рождения. Работает преподавателем в академии полиции по ул. Народного Ополчения, 9, где ее последний раз и видели вчера около 17:30. Домой не вернулась, в академию, к друзьям, родственникам, родителям - тоже", - говорится в сообщении.

Она была одета в черное пальто с розовыми цветами, синие штаны, джемпер голубого цвета с цветами и черные балетки с блестками.

Тех, кто видел преподавателя, просят позвонить по номеру 102.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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