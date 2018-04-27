В Киеве ищут 33-летнюю преподавательницу полицейской академии, которая пропала без вести
В Киеве без вести пропала преподаватель полицейской академии.
Об єтом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Разыскивается Строкава Ирина Игоревна, 1985 года рождения. Работает преподавателем в академии полиции по ул. Народного Ополчения, 9, где ее последний раз и видели вчера около 17:30. Домой не вернулась, в академию, к друзьям, родственникам, родителям - тоже", - говорится в сообщении.
Она была одета в черное пальто с розовыми цветами, синие штаны, джемпер голубого цвета с цветами и черные балетки с блестками.
Тех, кто видел преподавателя, просят позвонить по номеру 102.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
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