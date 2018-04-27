С июля этого года украинским врачам будут платить 370 грн за прием одного взрослого пациента. Это базовый тариф за лечение пациентов от 18 до 39 лет. Если на прием записался человек 65 лет и старше, то за него заплатят уже 740 грн. Лечение детей до 5 лет оценили в 1480 грн в год.

"Это не зарплата врача, а доход за каждую подписанную декларацию. Идея коэффициентов в том, что молодые люди от 18 до 40 лет в основном не ходят к врачу часто. Поэтому за них самый низкий тариф. Дети и пожилые люди намного чаще болеют", - рассказала в эфире 1+1 и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В правительстве подсчитали, что при условии обслуживания тысячи пациентов среднего возраста в год врач может получить 370 тысяч гривен. Это свыше 30 тысяч грн в месяц.

Семейный врач имеет 1800 пациентов, а медсестра может на первичном звене получать от 10 до 15 тыс. грн, говорит глава Минздрава.

"В 2020 наши медработники будут освобождены от тарифной сетки. И будет не минимальная зарплата, а по стажу, количеству пациентов и нагрузке. Да и сейчас есть нагрузки, что можно оплачивать больше, но это и от врачей зависит. Средства уже вложены в субвенцию, но врачи должны решать, какие надбавки могут давать. Много врачей и медсестер в коммунальных больницах получают 3,5 или 3,8 тыс. грн. Некоторые получают 7, 8, 10 тыс. грн в зависимости от премий", - говорит Супрун.

В Украине зарегистрировано более 180 тыс. врачей, количество не уменьшается. А медицинский персонал за последние 4 года уменьшился на 16 тыс.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун рассказала украинцам, как правильно чистить зубы.

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