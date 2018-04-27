В Тернополе ночью подожгли памятник жертвам Холокоста
Ночью в Тернополе неизвестные в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста.
Об этом сообщает Zik в пятницу, 27 апреля.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления. На видео видно силуэт человека в темноте, который бежит и швыряет в сторону памятника горящий предмет.
В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.
Отмечается, что памятник взяли под наблюдения в связи с регулярными актами вандализма.
"Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники", – пишет издание, хотя никаких доказательств этого на видео не заметно.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем жестоко избили журналистов во время съемок расследования.
Также год назад под Тернополем вандалы надругались над памятником жертвам Холокоста.