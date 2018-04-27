Ночью в Тернополе неизвестные в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста.

Об этом сообщает Zik в пятницу, 27 апреля.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления. На видео видно силуэт человека в темноте, который бежит и швыряет в сторону памятника горящий предмет.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

Отмечается, что памятник взяли под наблюдения в связи с регулярными актами вандализма.

"Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники", – пишет издание, хотя никаких доказательств этого на видео не заметно.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем жестоко избили журналистов во время съемок расследования.

Также год назад под Тернополем вандалы надругались над памятником жертвам Холокоста.