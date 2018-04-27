Ученикам четвертых классов киевских школ раздавали странные анкеты с вопросами о том, какие ценные вещи есть у них дома. Об этом пишут "Факты" со ссылкой на жалобы родителей.

Прецедент произошел в столичном лицее № 171 "Лидер".

"Эти анкеты детям дали представители регионального центра оценивания качества образования, - рассказали родители одной из учениц. - В класс, где учится наша дочь, они пришли во время урока. Классному руководителю анкеты не показали, снять с них копии запретили. В анкете были вопросы о том, сколько в семье ребенка автомобилей и компьютеров, сколько мобильных телефонов. О том, что будет проходить подобное анкетирование, никто не предупреждал ни детей, ни родителей. И главное — какое отношение к учебе имеют вопросы о финансовом состоянии семьи? Рассказав об этом, дочка расплакалась. Она, как и многие другие дети, не знала, что делать. Не ответить на вопросы анкеты нельзя. Ответить нечестно — значит, соврать, что тоже недопустимо. Мы учим дочь всегда говорить правду. Но тут детей просят рассказать чужим людям, какие ценные вещи есть к нее дома. Как представители Центра оценивания собираются использовать такую информацию? И что спросят у детей следующий раз: размер заработной платы родителей или где хранятся ключи от сейфа и документы на квартиру?!"

В ответ на жалобу журналисты решили выяснить, зачем представителям Украинского центра оценивания качества образования (который, как известно, прежде всего занимается организацией и проведением внешнего независимого оценивания для выпускников) понадобилась информация о том, какие ценные вещи есть дома у четвероклассников.

"Когда мы обратились в Печерскую райгосадминистрацию, там этой информации сначала удивились. Пообещали, что будут разбираться. А позже прислали нам официальный ответ, в котором факт подобного анкетирования подтвердили. Но при этом заверили, что все было в рамках закона. Произошедшее называют «мониторинговым исследованием читательской (?!) и математической (?!) компетентностей выпускников начальной школы", - говорится в статье.

"После мониторингового исследования проводилось анкетирование учеников и учителя в соответствии с вопросами, разработанными Украинским центром оценивания качества образования. Мониторинговое исследование проводилось сотрудниками Центра инновационного развития и методической работы управления образования. Мониторинговые задания и анкеты пришли в школы в закрытых конвертах. После проведения анкетирования инструктор пересчитал их количество, положил в чистый конверт вместе с анкетой учителя и заклеил пакет для передачи Украинскому центру оценивания качества образования" - сказано в официальном ответе РГА.

В Украинском центре оценивания качества образования это анкетирование подтвердили.

"Подобное анкетирование действительно проводилось, - сообщила нам заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. - То, о чем говорят родители, - это один из вопросов анкеты. Он взят из примера международных исследований младшеклассников. Цель этого опроса — понять, какие социально-экономические факторы влияют на успешность или неуспешность ребенка в обучении, выяснить, какие ресурсы доступны ребенку. Когда мы спрашиваем о компьютере, нас интересует не стоимость этого компьютера, а доступен ли ребенку такой ресурс. То же самое с телефоном — речь идет о том, есть ли у ребенка смартфон, который используется для обучения".

По ее словам, в анкете есть пункт и о благосостоянии семьи.

"В нем спрашивается, сколько комнат в вашей квартире, есть ли автомобиль, сколько мобильных телефонов, есть ли компьютер. Автомобиль и количество комнат — это для понимания того, в каких условиях растет ребенок. Какой уровень ему могут обеспечить родители, во что они вкладывают деньги. Например, если у ребенка нет компьютера, но при этом он живет на огромной площади, можно сделать вывод о том, как родители распределяют ресурсы", - добавили в УЦОКО.

Чиновники напомнили, что в Украине проходит реформа начального образования, которая называется "Новая украинская школа".

Мы стоим на пороге этой реформы, сейчас идут подготовительные мероприятия. Чтобы понять, насколько эффективна новая система, в Министерстве образования приняли решение провести мониторинговое исследование уровня читательской и математической компетентности выпускников начальной школы. Сейчас исследуется, на каком уровне находятся школьники, которые учились по предыдущей системе. Исследование проводится без персонализированных данных. У нас не будет информации о конкретной школе или конкретном ученике. Такое мониторинговое исследование будет проводиться каждые два года. Сейчас оно проходит в 366 учебных заведениях страны, его проходят около 10 тысяч выпускников младшей школы", - отметила Вакуленко.

Как сообщала "Страна", Минобразования утвердило и обнародовало приказ о приеме детей в школы, в котором вводится понятие жеребьевки и территориального принципа.

Ранее мы писали, что президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявил, что на сегодняшний день в Украине ни один школьный учебник из программы 2018 года еще не напечатан.