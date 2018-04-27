С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок, который вступит в силу с 30 апреля.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

В пятницу, 27 апреля, текст распоряжения об особом порядке был передан агентству Командованием Объединенного оперативного штаба.

Данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим госорганам Украины, специальных полномочий для осуществления мер по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Районом боевых действий, считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противник вглубь государства.

Документ также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

"Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах, либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.

Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил является: проживание в районе проведения операции лица, либо его ближайших родственников, размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости, которые находятся в районе проведения операции.

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов имеют ряд специальных полномочий: применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства, задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать до установления личности, осуществлять осмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

13 апреля Петр Порошенко анонсировал смену АТО на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

Напомним, что Полторак рассказал, как готовятся на Донбассе к завершению АТО.

Как сообщала "Страна", закон о реинтеграции Донбасса снимает с Украины ответственность за ущерб гражданам.