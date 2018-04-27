27 апреля в последний рабочий день перед затяжными выходными Киев оказался парализован пробками на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Традиционно медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Фото: gооgle.com.ua/maps

Также сковано движение на улице Телиги, Набережном шоссе, автомобильной развязке на станции метро "Выдубичи" и проспекте Победы.

Ситуация на столичных дорогах усугублена дождливо-пасмурной погодой и большим числом ДТП.

Пробки из-за ДТП образовались на на улицах Набережно-Крещатицкая, на бульваре Тараса Шевченко, Саксаганского, Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицкой, Мельникова, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Олены Телигы, Верхнем Валу и проспекте Правды.

На Левом берегу затруднено движение на Броварском проспекте, бульваре Перова и возле станции метро "Дарница".

Ранее "Страна" писала о том, что на метро КПИ в Киеве сработала пожарная сигнализация, пассажиры жалуются на запах гари.

Также мы сообщали, что в Киеве в пятницу перекроют часть Набережного шоссе.