Скандальный итальянский политик Сильвио Берлускони может выкупить обратно футбольный клуб "Милан", которым он долгое время руководил.

Об этом сообщает портал football-italia.net.

"Если все так и продолжится, я в конечном итоге куплю "Милан" обратно. Многие спрашивают меня, почему я решил продать команду, они обвиняют меня в том, что происходит сейчас. Я признаюсь, что, если это продолжится, я рано или поздно куплю "Милан", - сказал Берлускони.

Сильвио Берлускони трижды становился президентом "Милана". Впервые возглавил клуб в 1986 году. Затем еще дважды был у руля "Милана" (2006-2008 и 2012-2017). В апреле прошлого года "Милан" купил китайско-американский холдинг Rossoneri Sport Investment Lux, а президентом стал Ли Юнхун.

Напомним, "Милан" провалил сезон, занимая сейчас 7 место в Серии А, которое не дает права на участие в еврокубках. Немного улучшилась ситуация в команде после назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером.

Ранее "Страна" сообщала, что член королевской семьи Дубая хочет купить "Милан" - СМИ.

Также "Отошли от принципов". Сильвио Берлускони больше не смотрит матчи Милана.