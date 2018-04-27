Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщила об ограничении проезда для легкового транспорта из-за разлива Десны.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Движение ограничено автомобильной дороге территориального значения Т-25-21 Сосница-Шаповаловка-а/д М-02 из-за паводка.

Вода затопила дорогу на 8-м километре а/д Т-25-21 в Сосницком районе, пока общая протяженность залитой участка составляет 150 м, толщина слоя воды до 25 см.

Проезд для водителей легкового автотранспорта осуществляется по следующему маршруту: по дороге Н 27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч от г.Мена до пгт. Сосница; дальше по дороге Т-25-16 Сосница - Короп - а / д М-02 в пгт. карп; дальше к М-02 Копти - Глухов - Бачевск; дальше направо в направлении Борзны.

Ограничения действуют только для легкового транспорта.

Фото: new.ch.ukravtodor.gov.ua

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