Сотрудники полиции и прокуратуры изъяли арсенал оружия и боеприпасов у экс-бойца батальона Правого сектора. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Установлено, что житель Донецка ранее входил в состав непредусмотренного законом вооруженного формирования ДУК Правый сектор, а после его расформирования решил остаться в пгт Новогродовка. Местом жительства бывшего бойца стала заброшенная база, где раньше располагался указанный батальон", - говорится в сообщении.

Во время обыска было обнаружено шесть гранат с запалами, мина, взрыватель к мине, два пистолета, патроны к ним, боевые ножи и амуниция.

Фото: don.gp.gov.ua

"Все перечисленное 28-летний мужчина вместе со своей 18-летней женой, по их словам, получили от волонтеров. В дальнейшем пара планировала передать изъятое на линию разграничения лицам, которые принимают участие в боевых действиях", – заявили в прокуратуре.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). В настоящее время проводятся следственные действия.

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