В пятницу, 27 апреля, сотрудники Генеральной прокуратуры проводят ряд следственных действий, связанных с расследованием уголовного производства по факту вымогательства $2 млн. у детей арестованного по "вертолетному делу налоговых генералов" харьковского фискала Станислава Денисюка.

Соответствующую информацию "Стране" подтвердил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк.

По его словам, сегодня силовики проводят серию обысков в Киеве, Харькове и Днепре.

Так, следственные действия в столице осуществляются в отношении Богдана Якимца, которого сайт телеканал ZIK характеризует как неформального помощника заместителя главы ГПУ - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Впрочем, Гуцуляк отказался комментировать возможную связь Якимца с замом Юрия Луценко. "Я не могу подтвердить, что он находится в служебных или внеслужебных отношениях с антикоррупционным прокурором. Но у этого человека действительно проводятся обыски", - сказал руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.

Богдан Якимец, источник фото: facebook.com

Ссылаясь на тайну следствия он отказался говорить, планируется ли задержания Богдана Якимца или объявление ему о подозрении.

Вместе с этим, Гуцуляк сообщил - 27 апреля следствие объявило о подозрении двум фигурантам запутанной истории о вымогательстве денег у детей Денисюка. Речь идет о супружеской чете Александра Клименко и Натальи Надточей. В настоящее время, в принадлежащих им помещениях в Харькове и Днепре проводятся следственные действия.

"Двум лицам мы объявляем о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и получении $200 тыс от детей арестованного фигуранта одного из уголовных дел", - сказал Гуцуляк.

По его словам, действия Клименко и Надточей квалифицируют по ч.4 ст.190 УК Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание на срок от пяти до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в своем Facebook журналист Владимир Бойко писал, что супружеская пара Клименко и Надточей покинула пределы Украины. По предварительным данным они выехали на территорию одной из европейских стран, причем сделали это еще в конце прошлого года.

По информации Бойко, Клименко - "известный прокурорский "решала", который знаком с рядом высокопоставленных силовиков, и в том числе - с директором НАБУ Артемом Сытником. В Киеве "решала" жил в доме на улице Зверинецкой в Печерском районе. Впрочем, в Департаменте Гуцуляка "Стране" сообщили, что не обладают сведениями о столичной недвижимости Клименко. Его гражданской женой является руководитель модельного агентства Наталья Надточей.

Александр Клименко и Наталья Надточей на конкурсе "Мисс Украина - 2009", источник фото: pravda.com.ua

В интерпретации Владимира Бойко, схема вымогательства денег у семьи Денисюка за "освобождение" налоговика выглядела так. Сначала супружеская чета непосредственно встречалась с детьми фискала, обсуждала с ними "сделку" и обещая содействие в "решении вопроса" харьковского фигуранта дела о налоговых площадках. После этого она даже получила первую часть взятки в размере $200 тысяч. Вслед за этим, Александр Клименко встречался с Богданом Якимцом, которого Бойко называет кумом Назара Холодницкого.

Ранее передачу первой части неправомерной выгоды посредникам подтверждал "Стране" адвокат семьи Денисюков Сергей Вилков. В его интерпретации, эти "решалы" представлялись лицами, которые имеют выходы на руководство Главной военной прокуратуры (которая расследует "дело Денисюка" и прочих фигурантов "вертолетной истории") и лично зама главы ГПУ Анатолия Матиоса.

Вместе с этим, генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции дал понять, что отработка версии о возможной причастности к вымогательству денег у Денисюков со стороны Матиоса и Ко не нашла подтверждение. Глава ГПУ утверждал: $200 тыс. дети налогового генерала передали под контролем правоохранителей "мошеннику" Клименко. Который затем вручил их некоему "гражданскому лицу". Является ли этим человеком Богдан Якимец правоохранители не комментируют. Вместе с этим Луценко утверждал, что по прошествии некоторого времени после получения денег от Клименко, "итоговый посредник" вернул эти средства. Причем сделал это другими купюрами.

"Было две версии. Первая - это мошенник, который не имеет никаких связей с чиновниками. Вторая - произошел слив информации, и все-таки кто-то из силовиков, возможно, причастен к этому мошеннику", - заявлял генпрокурор. И добавил, что следствие не нашло связи между посредниками и Матиосом, но наряду с этим - были зафиксированы контакты злоумшленников "в том числе и с окружением руководства САП".

Как уже писала "Страна", именно в связи с этим и была получена санкция на прослушку Назара Холодницкого, которая затем вылилась в "аквариумную историю". Впрочем, сегодня в Генпрокуратуре не склонны допускать вероятную причастность самого главы САП к истории вымогательства у семьи харьковского фискала Денисюка.

"Я не могу комментировать это в силу того, что не имею на этот счет разрешения прокурора по делу. Но даже если бы и имел, то сам лично я считаю такие выводы, как минимум, преждевременными и не склонен поддерживать это мнение", - резюмировал Гуцуляк.

Заметим, что сторона Денисюков ранее также отрицала возможность связи Назара Холодницкого с вымогательством у них денег.

Вместе с этим, их адвокат Сергей Вилков в разговоре со "Страной" выражал недоумение тем, почему силовики, под контролем которых передавалась первая часть денег якобы для высокопоставленных прокуроров, не задержали и не объявили о подозрении Клименко и Надточей ранее. Более того - позволили им беспрепятственно покинуть пределы Украины, а само дело переквалифицировали с получения взятки должностными лицами (ст.368 УК Украины) на мошенничество.

Вилков допускал, что сделано это было умышленно. И не исключал, что оппоненты Холодницкого могли подставить его, и пытаться представить его организатором схемы вымогательства с Денисюков. Подробнее с их версией ситуации можно ознакомиться в материале "Страны" "Закулисье дело Холодницкого".