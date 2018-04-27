В городе Белгород-Днестровском семилетний ребенок выпал с балкона пятого этажа и выжил.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

Сообщение о том, что произошло, поступило в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции из медицинского учреждения, куда был доставлен пострадавший мальчик. По адресу, где произошло событие, немедленно выехали сотрудники полиции.

"Установлено, что ребенок проживает вместе с матерью. Семья благополучная и ранее не состояла на учете в социальных службах", - отметили в полиции.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой пенсионерка выпала с шестого этажа и чудом выжила. Фото.

Также в Одессе пятилетний мальчик выпал из окна на одиннадцатом этаже.