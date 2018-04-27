Глава Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.
Об этом в пятницу сообщил на брифинге для прессы Юн Ён Чхан, старший пресс-секретарь президента Южной Кореи, передает ТАСС.
"Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран", - сказал Юн Ён Чхан.
Проект соединения межкорейской железной дороги обсуждался руководством двух стран ранее, но не был реализован. Он также подразумевает ее дальнейшее соединение с российским Транссибом, что позволит доставлять грузы с Корейского полуострова в Европу намного быстрее.
Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, посетившим Южную Корею.
Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.
Ранее "Страна" сообщала, что завершился первый раунд переговров лидеров КНДР и Южной Кореи.
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