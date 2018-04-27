Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.

Об этом в пятницу сообщил на брифинге для прессы Юн Ён Чхан, старший пресс-секретарь президента Южной Кореи, передает ТАСС.

"Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран", - сказал Юн Ён Чхан.

Проект соединения межкорейской железной дороги обсуждался руководством двух стран ранее, но не был реализован. Он также подразумевает ее дальнейшее соединение с российским Транссибом, что позволит доставлять грузы с Корейского полуострова в Европу намного быстрее.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, посетившим Южную Корею.

Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.

Ранее "Страна" сообщала, что завершился первый раунд переговров лидеров КНДР и Южной Кореи.

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