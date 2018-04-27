Конституционный суд признал неконституционным закон Украины "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Этим решением Конституционный суд Украины признал закон неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания. На основании установления нелегитимности цели закона и несоответствия его положений требованиям Конституции Украины, КСУ пришел к выводу, что закон полностью противоречит Основному закону государства", - говорится в сообщении.

В повестке дня пленарного заседания палаты Конституционного суда Украины 26 апреля указано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "О всеукраинском референдуме". Оно рассматривалось в закрытой части пленарного заседания.

"Конституционный Суд Украины в своем Решении обратил внимание на нарушение конституционной процедуры рассмотрения и принятия Закона, которые имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия Закона. Учитывая приведенную юридическую позицию, Конституционный Суд Украины считает, что системный, грубый характер нарушений конституционной процедуры рассмотрения и принятия нормативного акта, а также существенное влияние этого нарушения на окончательный результат его принятия является основанием для признания этого акта неконституционным", - говорится в сообщении КС.

В Решении также отмечается, что Верховная Рада на уровне обычного закона урегулировала те отношения, которые являются предметом регулирования Конституции Украины. По мнению Суда, намерение законодателя, воплощенные в Законе, а также выбранные им законодательные средства не согласуются с Конституцией Украины.

Конституционный Суд Украины указывает, что конституционные процедуры внесения изменений в Конституцию Украины предусматривают обязательное участие в этом процессе парламента. Законопроект о внесении изменений в разделы I, III и ХИИИ Конституции Украины должен быть утвержден на всеукраинском референдуме, однако такой референдум назначает Президент Украины только после того, как законопроект был принят не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Конституция Украины не предусматривает иного порядка внесения изменений в Конституцию Украины.

В соответствии с Решением, приняв Закон, Верховная Рада Украины вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности, положением о том, что «Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей »(часть вторая статьи 8 Конституции Украины).

По мнению КСУ, приняв Закон, Верховная Рада Украины сформировала законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти за пределами порядка, предусмотренного Конституцией Украины, в результате чего было нарушен конституционный принцип разделения власти.

Кроме того, в Решении указано, что полномочия по проверке на конституционность вопросов, которые выносятся на всеукраинский референдум, Законом возложена на Центральную избирательную комиссию. Это положение Закона существенно ограничивает полномочия Конституционного Суда Украины относительно осуществления им превентивного конституционного контроля, предусмотренного Конституцией Украины, что ставит под угрозу права и свободы человека и гражданина, независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, Конституционный суд 24 марта 2016 года начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме по представлению 57 народных депутатов.

По мнению парламентариев, Верховная Рада во время принятия закона превысила свои полномочия, поскольку "обычным законом" установила как новый порядок изменения Конституции Украины (отличающийся от закрепленного в Основном законе государства), так и непосредственно саму процедуру его принятия ("порядок принятия новой Конституции Украины"), которая не предусмотрена в действующем Основном законе.

Нардепы считают, что Верховная Рада, принимая закон в целом, нарушила установленную Конституцией Украины процедуру рассмотрения и принятия законов.

Как сообщала "Страна", в июле 2017 года Рада приняла новый закон о Конституционном суде, который нужен Порошенко и Авакову для дальнейшего усиления влияния в стране и избрания полностью подконтрольного омбудсмена.