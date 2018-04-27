Организаторы песенного конкурса Евровидение-2018, который 8 мая начнется в Португалии, обнародовали список предметов, запрещенных на территории проведения шоу. Перечень запрещенных предметов опубликовали в Twitter мероприятия.

Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи.

Например, на Евровидение нельзя проносить стулья, зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч, плоскогубцы и другие рабочие инструменты. Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 состоятся 8 и 10 мая, а гранд-финал - 12 мая 2018 года. Украину в этом году представит певец Melovin.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве заработает фан-зона Евровидения-2018.

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