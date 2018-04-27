Порошенко перенес День пограничника в Украине на 30 апреля
Украинские пограничники теперь будут отмечать свой профессиональный праздник 30 апреля.
Об этом президент Петр Порошенко заявил во время выступления на Софийской площади в Киеве по случаю празднования 100-летия пограничной службы Украины.
Соответствующее видео разместила пресс-служба президента в Facebook.
"Как президент Украины и верховный главнокомандующий Вооруженных сил, я принял решение об изменении даты чествования профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля", - заявил президент.
Ранее день пограничника отмечался в Украине 28 мая.
По словам главы государства, этот праздник должен стать созвучным реальным событиям именно в Украине.
Как отметил Порошенко, 30 апреля 1918 года украинские войска установили свои символы около станции Колпаково. По мнению политика, этим армия обозначила границу Незалежной, которая является "исторической правопреемницей Украинской Народной Республики и Гетманской державы".
Видео: facebook.com
30 апреля группа полковника Владимира Сикевича из армии УНР заняла станцию "Колпаково" (сейчас она находится в "ЛНР"на расстоянии 57,8 км от границы с Россией). Там гайдамаки Сикевича и установили пограничные столбы.
Ранее "Страна" сообщала, что День пограничника в Украине получит новую дату.
Также в Украине появятся новые профессиональные праздники по указу Порошенко.