Вчера многие СМИ сообщили, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от своих показаний по громкому предолимпийскому делу об употреблении российскими спортсменами допинга. Однако в материалах первых двух дел на официальном сайте Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), информации об этом нет.

В пресс-релизе сообщается, что из 39 были оправданы 28 атлетов и 11 оправданы частично. CAS обнародовал мотивировочную часть решений по первым двум российским спортсменам, оправданным в феврале 2018 года.

Решение по делу российского лыжника Александра Легкова заняло 154 страницы.

Решение по саночнику Александру Зубкову - 165 страниц.

В них приводятся показания информатора WADA Григория Родченкова и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в которых они подтверждают свои выводы о существовании системы допинга.

В документе приводится перечень доказательств, предоставленных Григорием Родченковым и Ричардом Маклареном, о существовании организованной системы допинга, но делается вывод, что этих доказательств недостаточно, чтобы обвинить конкретного спортсмена - Легкова.

Что касается спортсмена Зубкова, то в решении его вина признана доказанной.

Напомним, что ранее мы разбирались, что означает решение суда в Лозанне по российским спортсменам.