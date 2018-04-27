Министерство внутренних дел обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского в должности.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На действия судей Окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что обвинительный акт в уголовном производстве против Бочковского направлен в суд. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подлоге.

Бочковскому инкриминируют статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" сообщала, что восстановленного в должности Бочковского охранники сегодня не пускают в здание ГосЧС.

Также суд признал незаконным увольнение экс-главы ГосЧС Бочковского, которого подозревают в миллионных хищениях.