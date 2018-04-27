В Тернополе мужчина обстрелял ночью из пневматического оружия компанию молодых людей, которые громко разговаривали во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По предварительным данным, инцидент произошел в 2:30. Компания из двух девушек и парня сидела во дворе многоэтажки на массиве Дружба. Молодежь громко разговаривала и мешала местным жителям. Им сделал замечание житель дома, но отдыхающие не отреагировали и начали провоцировать словесный конфликт.

В итоге мужчина с балкона второго этажа выстрелил в направлении компании и попал в грудь 20-летнему парню. Пострадавшего госпитализировали, его жизни угрозу нет.

Правоохранители задержали стрелка, который сознался в содеяном. У мужчины изъяли пневматическое ружье.

Следователи устанавливают, чье это оружие, и есть ли на него разрешение. В ходе проверки стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

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