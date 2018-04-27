Страны-члены НАТО не вернутся к ведению дел с РФ, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. и не вернет Крым Украине.

Об этом заявили госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО, сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter.

"Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают: НАТО не будет возвращаться к ведению дел с Россией, как обычно, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, не выведет силы и не прекратит поддержку своих марионеток на Донбассе и не вернет контроль над Крымом Украине", - сообщила Нойерт.

Фото: twitter.com/statedeptspox

До этого экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей.

С 26 по 30 апреля проходит первое зарубежное турне Помпео в должности госсекретаря. Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. В Брюсселе он встретится с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Майкл Помпео принес присягу на посту государственного секретаря США. График первых визитов.

Также опубликованы фото секретной встречи Майка Помпео с Ким Чен Ыном.