Украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева опубликовала в соцсети очередные откровенные фото. На одном из снимков, которые появились на странице Астафьевой в Instagram певица обнажилась полностью.

Модель продемонстрировала идеальную фигуру. Снимки набрали тысячи "лайков" и обросли множеством комментариев: "Так красиво - шедевр!", "Какое красивое фото", "Какая изящная нежность".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Астафьева села на диету и через девять дней показала первые результаты.

Также мы писали об отдыхе Астафьевой в Таиланде. Перед этим она была на Бали, где у нее обезьяна украла телефон. Там она наслаждалась пляжным отдыхом и успела посетить необычное место. В священной пещере с деревянными фаллосами на пляже Прананг, она загадала желание.