Верховный суд пришел к выводу, что физические лица-предприниматели на пенсии освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

В решении отмечается, что такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Освобождение физического лица-предпринимателя, избравшего упрощенную систему налогообложения, от уплаты единого взноса возможно при наличии двух условий: во-первых, такое лицо должно иметь статус пенсионера по возрасту или человека с инвалидностью; во-вторых, получать в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

С января по декабрь 2018 года размер минимального единого взноса составляет 819 гривен.

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