Пенсионный фонд фактически завершил пересчет пенсий военным пенсионерам. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы выполнили свое обещание, что до 1 мая все пенсии военным пенсионерам будут перечислены. Осталось буквально 800 дел, за день-два Пенсионный фонд уточнит, и все 544 тысячи военных пенсионеров получат свой перерасчет в полном объеме", - сказал вице-премьер.

"Наибольшую добавку к пенсиям получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС", - добавил Розенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный суд Украины решил, что пенсии военным сохраняются во время службы по контракту в особый период.

Также мы сообшали о заявлении Розенко, что увеличение минималки до 4100 грн не приведет к инфляции.