Wizz Air запускает три новых маршрута в Германию и Австрию
Wizz Air запускает три новых авиамаршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора венгерского лоукостера Стивен Джонс, передает Экономическая правда.
Полеты в столицу Австрии начнутся с 28 октября 2018 года, в то время как в немецкие города лоукостер начнет совершать рейсы уже с 1 июля.
С запуском рейса Киев — Франкфурт-на-Майне WizzAir откажется от полетов во Франкфурт—Хан.
Рейсы будут выполняться ежедневно. Цена билетов стартует от 980 гривен в одну сторону.
Общее количество направлений венгерского лоукостера из Киева увеличится с 21 до 23.
Джонс напомнил, что компания увеличит флот на базе в Киеве с двух до трех самолетов, что добавит 100 миллионов долларов инвестиций, и создаст около 100 рабочих мест в экипаже и обслуживающем персонале.
Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air открыл полеты из Харькова.
Также Wizz Air объявил однодневную распродажу билетов на все авиарейсы.