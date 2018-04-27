Wizz Air запускает три новых авиамаршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора венгерского лоукостера Стивен Джонс, передает Экономическая правда.

Полеты в столицу Австрии начнутся с 28 октября 2018 года, в то время как в немецкие города лоукостер начнет совершать рейсы уже с 1 июля.

С запуском рейса Киев — Франкфурт-на-Майне WizzAir откажется от полетов во Франкфурт—Хан.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Цена билетов стартует от 980 гривен в одну сторону.

Общее количество направлений венгерского лоукостера из Киева увеличится с 21 до 23.

Джонс напомнил, что компания увеличит флот на базе в Киеве с двух до трех самолетов, что добавит 100 миллионов долларов инвестиций, и создаст около 100 рабочих мест в экипаже и обслуживающем персонале.

Ранее "Страна" сообщала, что Wizz Air открыл полеты из Харькова.

Также Wizz Air объявил однодневную распродажу билетов на все авиарейсы.