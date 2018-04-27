В Херсоне прохожий спас 45-летнюю женщину, которая прыгнула в Днепр с автомобильного моста. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

"26 апреля 2018 в поселке Антоновка города Херсона на автомобильном мосту через реку Днепр случайным прохожим была спасена из воды при попытке суицида женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации ГУ ГСЧС в области, спасенную женщину доставили в больницу, где ее госпитализировали с предварительным диагнозом "суицидальная попытка, общее переохлаждение".

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