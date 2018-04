На сегодняшнюю встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином руководителя КНДР сопровождала усиленная охрана.

Соответствующее видео обнародовало издание AFP в Twitter.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE