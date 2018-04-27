На сегодняшнюю встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином руководителя КНДР сопровождала усиленная охрана.

Соответствующее видео обнародовало издание AFP в Twitter.

VIDEO: Kim Jong Un is being escorted to the inter-Korean summit by a phalanx of bodyguards carefully chosen for their fitness, marksmanship, martial arts skills and even looks pic.twitter.com/rUW4xWGWqE — AFP news agency (@AFP) 27 апреля 2018 г.

Видео: twitter.com

"Ким Чен Ына на межкорейский саммит сопровождает группа телохранителей, тщательно подобранных по критериям физической формы, искусства стрельбы, боевых искусств и даже того, как они выглядят", - пишет издание. На видео можно насчитать 12 охранников, бегущих возле автомобиля.

Фото: meta.ua

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