В "Борисполе" пограничники задержали кенийских бегунов, которые ехали на марафон в Харьков
Кенийских спортсменов, которые направлялись на Международный марафон в Харьков, не в аэропорту "Борисполь" задержали пограничники и продержали всю ночь.
Об этом сообщила спортивный директор Run Ukraine Ирина Лищинская на своей странице в Facebook.
По ее словам, у спортсменов есть визы, есть приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов. Однако пограничники решили их не пускать и депортировать обратно.
"У ребят разряжен телефон и нет связи. У меня просто нет слов, как щелчком пальца решаются судьбы людей. Основание отказа - недостаточно средств для пребывания в Украине, но все пребывание обеспечивает Украинская сторона. На улице ночь и дозвониться кому-то нереально. Ребята всю ночь после перелёта проведут в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха. И кто после этого захочет ехать в Украину?" - написала она.
Фото: facebook.com/irinka.lesch
Позже она добавила, что спортсменов все-таки пустили в Украину и обнародовала фото с ними.
Фото: facebook.com/irinka.lesch
Напомним, что в аэропорту "Борисполь" поймали иранского преступника, которого разыскивали в США.
Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали контрабандную партию из 7000 китайских мобилок.