Кенийских спортсменов, которые направлялись на Международный марафон в Харьков, не в аэропорту "Борисполь" задержали пограничники и продержали всю ночь.

Об этом сообщила спортивный директор Run Ukraine Ирина Лищинская на своей странице в Facebook.

По ее словам, у спортсменов есть визы, есть приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов. Однако пограничники решили их не пускать и депортировать обратно.

"У ребят разряжен телефон и нет связи. У меня просто нет слов, как щелчком пальца решаются судьбы людей. Основание отказа - недостаточно средств для пребывания в Украине, но все пребывание обеспечивает Украинская сторона. На улице ночь и дозвониться кому-то нереально. Ребята всю ночь после перелёта проведут в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха. И кто после этого захочет ехать в Украину?" - написала она.

Фото: facebook.com/irinka.lesch

Позже она добавила, что спортсменов все-таки пустили в Украину и обнародовала фото с ними.

Фото: facebook.com/irinka.lesch

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" поймали иранского преступника, которого разыскивали в США.

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали контрабандную партию из 7000 китайских мобилок.