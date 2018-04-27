Утром пятницы, 27 апреля, в Соломенский райсуд поступили ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым в получении $47,5 тыс. взяток от иностранцев, которые проживали в Украине по липовым документам.

Речь идет о задержанных 24 апреля начальнике сектора Правобережного межрайотделения СБУ по Киеву и Киевской области Александре Карамушке и посреднице передаче денежных средств - Юлии Кондратьевой.

Как сообщила "Стране" пресс-секретарь Соломенского райсуда Яна Квитченко, следственным судьей по делу эсбэушника отобрана Людмила Кизюн.

Уже назначено и время заседания - суд по делу Карамушки запланирован на 14:00.

Что же касается его вероятной сообщницы Кондратьевой, то ходатайство прокуроров будет рассматривать Александр Бобровник. Точное время начала этого слушания в суде пока не называют, но подчеркивают - заседание по Кондратьевой состоится сегодня.

Напомним, что ранее появились подробности задержания киевского СБУшника, который шантажировал иностранцев-нелегалов.

"Страна" разбиралась, что стоит за задержанием майора СБУ Карамушки детективами НАБУ.