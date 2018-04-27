В Швеции двое афганских подростков изнасиловали 40-летнюю женщину, которая поддерживала кампанию против депортации мигрантов. Об этом пишет издание Daily mail.

По данным издания, женщина познакомилась с подростками в баре одного из отелей, между ними завязалась беседа. Потом они вышли на улицу, где подростки и совершили нападение на женщину.

В итоге злоумышленники были задержан и предстали перед судом, который назначил им трехмесячный условный срок.

Ранее "Страна" писала о том, что в Греции задержали украинцев, которые занимались контрабандой мигрантов.

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