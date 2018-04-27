До конца мая в официальной дилерской сети Kia компании «Фалькон-Авто» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО») кроссоверы Kia Sportage можно приобрести с выгодой до 1800 Евро, в то время как выгода на хэтчбеки и универсалы cee'd составляет 800 Евро.

В период с 17.04.2018 по 31.05.2018 в официальной дилерской сети Kia в Украине будут действовать специальные цены, установленные на ограниченный склад автомобилей Kia Sportage и cee'd 2017 производства.

Kia Sportage, самый популярный кроссовер в Украине в 2017 году, оснащенный двухлитровым 155-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП, можно приобрести по цене от 18 900* Евро, при этом выгода составляет от 1200 Евро**.

Поклонникам дизельных авто советуем обратить внимание на Kia Sportage с 2-литровым 185-сильным турбодизелем, доступный по цене 25 000 Евро* с впечатляющей выгодой 1800 Евро**!

Стать владельцем наиболее мощного и стильного Sportage GT-Line (Джи-Ти Лайн) можно заплатив от 28 400 Евро*. Размер выгоды на такие автомобили составляет 1800 Евро** независимо от типа двигателя.

Прагматичным автомобилистам, которые ищут современный, компактный и прекрасно оснащенный автомобиль для города и путешествий, следует обратить внимание на хэтчбеки и универсалы Kia cee’d. Выгода на имеющийся склад автомобилей 2017 производства составляет 800 Евро **, при этом цены на хэтчбек cee'd стартуют с 14 600 Евро*, тогда как стать владельцем универсала можно, заплатив от 15 400 Евро*.

Подробнее об оснащении Kia Sportage и Kia cee'd на сайте www.kia.com/ua

Модель, комплектация (2017 год производства) Специальная розничная цена, Евро. с НДС Старая регулярная розничная цена, Евро. з ПДВ Выгода, Евро. Sportage / 2.0 бензин / 2WD / 6AT (Комфорт) 18 900 20 200 1 300 Sportage / 2.0 бензин / 4WD / 6AT (Бизнес) 22 400 23 600 1 200 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT (Бизнес) 25 000 26 800 1 800 Sportage / 1.6T бензин / 4WD / 7DCT (Джи-Ти Лайн) 28 400 30 200 1 800 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, грн (Джи-Ти Лайн) 30 400 32 200 1 800 Sportage / 2.0D дизель / 4WD / 6AT, грн (Джи-Ти Лайн)*** 30 500 32 300 1 800 cee'd / 1.6 GSL / 6МТ (Бизнес) 14 600 15 400 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Бизнес) 15 400 16 200 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (SE) 16 400 17 200 800 cee'd / 1.6 GSL / 6AТ (Престиж) 17 300 18 100 800 cee'd / 1.6 Diesel / 7DCT (Бизнес) 17 300 18 100 800 cee'd_sw / 1.6 GSL / 6МТ (Бизнес) 15 400 16 200 800 cee'd_sw / 1.6 GSL / 6АТ (Бизнес) 16 200 17 000 800 cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ 16 700 17 500 800

* Цены и сумма выгоды включая НДС по состоянию на 17.04.18 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте kia.сом/ua в день выписки счета-фактуры.

** Под «выгодой» подразумевается разница от снижения цены по сравнению с ценами, действовавшими до 17.04.2018. Сумма снижения зависит от модели и комплектации автомобиля.

*** Для Sportage GT-Line с автоматическим ассистентом парковки

Справка

На сегодня модельный ряд KIA в дилерской сети «ФАЛЬКОН-АВТО» насчитывает 10 моделей - Cee'd, cee'd Sportswagon, Optima, Picanto, Rio (седан и хэтчбек), Sorento, Soul, Sportage, Niro.

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Официальный дистрибьютор автомобилей KIA - компания «ФАЛЬКОН-АВТО» - основана Корпорацией «УкрАВТО». Дилерская сеть «ФАЛЬКОН-АВТО» в Украине включает 50 автосалонов.

Сайт - www.kia.com/ua

KIA на Facebook - http://www.facebook.com/kia.ua

Корпорация KIA Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Южной Кореи. Продажа продукции происходит в широкой дилерской сети, в которую входят более 4600 автосалонов в 172 странах мира.